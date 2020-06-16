نجم لوس أنجلوس يكشف عن عداء إبراهيموفيتش وكافاني

فجر مايكل سياني لاعب فريق لوس أنجلوس الأمريكي مفاجأة من العيار الثقيل بشأن زميله السابق زلاتان إبراهيموفيتش لاعب فريق ميلان الإيطالي في الوقت الحالي وهي كرهه الشديد لإدينسون كافاني عندما تزامل اللاعبان في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال سياني في تصريحات صحفية: "سألت إبراهيموفيتش عن علاقته باللاعبين والمدرب عندما كان لاعباً في صفوف باريس سان جيرمان فأكد أن كل شيء كان على ما يرام باستثناء العلاقة مع شخص واحد، وهذا الشخص كان كافاني".

وأضاف نجم لوس أنجلوس الأمريكي: "أخبرني إبراهيموفيتش أنه كره 3 أو 4 لاعبين خلال مسيرته في كرة القدم وكان كافاني واحداً منهم لكنه لم يذكر السبب في ذلك وربما ذلك إلى تشابه كلا اللاعبين في قيادة خط هجوم باريس سان جيرمان الفرنسي وقتها".