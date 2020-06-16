ريال مدريد يستقر على "خلفاء" لوكا مودريتش

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 08:31 ص
لوكا
لوكا
الفجر الرياضي

أصبحت أيام لوكا مودريتش نجم نادي ريال مدريد الإسباني في قلعة سانتياجو برنابيو باتت معدودة مع كثرة الأسماء المرشحة لخلافته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مع قرب اعتزاله للكرة بعد وصوله لعام الخامس والثلاثين.

 

وأكد موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني أن زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد يراقب 4 لاعبين لخلافة لوكا مودريتش وهم مارتن أوديجارد ومانويل لوكاتيلي وجوليان براندت وفابيان رويز نجم فريق نابولي الإيطالي.

 

ويشارك مارتن أوديجارد حاليًا في صفوف ريال سوسيداد على سبيل الإعارة من ريال مدريد وذلك لمدة عامين لكن الريال قد يقطع الإعارة بعد تطور مستوى اللاعبين بينما مانويل لوكاتيلي (22 سنة)، فيلعب في صفوف ساسولو الإيطالي وتبلغ قيمته 15.5 مليون يورو ثم جوليان براندت (24 سنة) لاعب بوروسيا دورتموند ثم فابيان رويز لاعب نابولي الذي انضم له قادمًا من ريال بيتيس.

 

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