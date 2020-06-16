السبب الحقيقي وراء عدم تعاقد ريال مدريد مع ليفاندوفسكي

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:28 ص
ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي
محمد جمال


كشفت تقارير صحفية اليوم عن السبب الحقيقي وراء عدم تعاقد نادى ريال مدريد مع المهاجم البولندى لفريق بايرن ميونيخ الألماني روبيرت ليفاندوفسكي فى وقت سابق .

وأكد وكيل ليفاندوفسكي أن اللاعب كان يريد اللعب في صفوف ريال مدريد والإنتقال إليه فى وقت سابق.

وأضاف أن السبب فى ذلك كان وجود كرستيانو رونالدو فى النادى المرينجى، ورغبة ليفاندوفسكي فى اللعب إلى جوار النجم البرتغالي ، إلا أن رحيل الأخير إلى يوفنتوس جعل المهاجم البولندى يعيد التفكير من جديد.

ويذكر أن ليفاندوفسكي يقدم مستويات مميزة مع فريق بايرن ميونيخ الألماني

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