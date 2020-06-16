نجم براميدز يرفض العودة إلى الزمالك

كشفت تقارير صحفية محلية عن تعثر المفاوضات بين الزمالك ونبيل عماد دونجا نجم خط وسط براميدز في الساعات القليلة الماضية من أجل التعاقد معه في الموسم المقبل.





واستقر عماد دونجا نجم بيراميدز على الاستمرار في صفوف براميدز في الموسم المقبل ورفض فكرة الرحيل إلى صفوف الزمالك.





وأعرب عماد دونجا عن تخوفه من فكرة عدم الحصول على فرصة المشاركة الأساسية بقميص القلعة البيضاء وذلك لوجود الثنائي الدولي طارق حامد وفرجاني ساسي بالإضافة إلى عدم تقديم الزمالك لعرض قوي يليق به من الناحية المادية.



