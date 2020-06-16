الزمالك يمارس ضغوطاته على بن شرقي للحفاظ عليه من العروض الأوربية

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:46 ص
بن شرقي وأوناجم
بن شرقي وأوناجم
أمل الحلفاوي



تلقى المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عدة عروض من أندية أوروبية على رأسها طرابزون سبور التركي.

إدارة نادي الزمالك ضد رحيل أشرف بن شرقي، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ورفضت هذه الفكرة رفضا تاما.

وتقوم إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بالضغط على لاعبها المغربي من أجل رفص تلك العروض.

وترغب إدارة الزمالك في الإبقاء على الدولي المغربي، نظرا لأنه يعد من أفضل نجوم الفريق، ومن العناصر الأساسية للفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق.

وحصد بن شرقي مع الزمالك لقبي السوبر المصري والأفريقي، بالإضافة إلى أنه ساهم في الصعود لدور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي.

جدير بالذكر أن الزمالك كان تعاقد مع بن شرقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من الهلال السعودي، لمدة ثلاث سنوات، وخاض 25 مباراة، وسجل11 هدف، وصنع6 آخرين.

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