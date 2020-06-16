خاص.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف مفاجأة جديدة بعد إلتقاطه عدوى "كورونا"













أكد الدكتور محمد خالد مدير العناية المركزة بالإسماعيلية والطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي بمستشفى "أبو خليفة" للعزل الصحي خبر إصابته بفيروس "كورونا" المستجد بعد عمله لمدة 100 يوم بالمستشفى.وقال دكتور محمد خالد في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" إنه شعر بأعراض فيروس كورونا المستجد يوم الأربعاء وقام بإجراء المسحة وظهرت إيجابية نتائجها يوم الجمعة وتم حجزه في الحجر الصحي بمستشفى "أبو خليفة".وأضاف أنه منذ يوم الجمعة بالحجر ولكنه رفض أن يعلن عن ذلك خوفا من قلق عائلته عليه وكان قد نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي منشورًا تمنى من خلاله أن يحضن ابنه، كما أشار إلى طلب ابنه أن يراه ولكنه كان يؤجل بسبب عمله إلى أن جائته جائحة كورونا.الدكتور محمد خالد هو مدير العناية المركزة بالإسماعيلية والطبيب المعالج لكافة الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا في مستشفي "أبو خليفة" أو مستشفى الصدر بالٱسماعيلية ويسعى دائما لمساعدة الناس وهو دكتور بدرجة مقاتل وقيمة يحتذى بها الأطباء.