لوشيسكو يكذب الصحف التركية التي ربطت اسم فالكاو وبلهندة بالانتقال للهلال السعودي





أشارت تقارير صحفية تركية إلى أن الهلال السعودي قريب من التعاقد مع ثنائي جلطة سراي التركي، المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو، ولاعب الوسط المغربي يونس بلهندة.





وأكد الروماني رازافان لوشيسكو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي أنه لا يعلم أي شيء عن تلك الأخبار المتداولة.





حيث قال لوشيسكو في تصريحات صحفية لـ "فاناتيك" الرومانية، "لا أعلم شيء عن مفاوضات فالكاو، ولم أطلب التعاقد مع بلهندة، متابعا، جميع اللاعبين الأجانب مرتبطين بعقود مع الهلال إلى ما بعد الموسم المقبل باستثناء كارلوس إدواردو".





وواصل، "عادة الصحف التركية أنها تقوم بربط أسماء لاعبين كثر بالانتقال إلى الدوري السعودي".





جدير بالذكر أن الهلال يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 51 نقطة، بعد مرور 22 جولة.



