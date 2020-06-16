الميركاتو الصيفي| ظهير دورتموند يوضح حقيقة مفاوضات ريال مدريد









تحدث الظهير البولندي لوكاس بيشتشيك نجم بوروسيا دورتموند الألماني عن حقيقة مفاوضاته السابقة مع ريال مدريد خلال السنوات الماضية، لا سيما في عهد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بين عامي 2010 و2013.





مفاوضات ريال مدريد مع البولندي لوكاس بيشتشيك





تحدث الظهير البولندي لوكاس بيشتشيك خلال مقابلة مع صحيفة "كيكر"، قال صاحب الـ35 عامًا: "كانت هناك الكثير من الشائعات حول اهتمام الريال بضمي، لكن لم تحدث بيننا أبدًا أي اتصالات مباشرة".





وأضاف بيشتشيك: "ربما حجب دورتموند اتصالاتهم عني، لمنعي من المغادرة".





وأردف ظهير بروسيا دورتموند: "لا أريد أن أكون محل اهتمام، فمباراتي الوداعية مع منتخب بلادي العام الماضي كانت مؤثرة للغاية، لكن هذا كافٍ، ولا أريد تجربة تلك اللحظة مرة أخرى".



