نجم الزمالك السابق مطلوب في الدوري المغربي





ذكرت تقارير صحفية مغربية أن مسئولي الرجاء المغربي يفكرون في التعاقد مع حمدي النقاز نجم الزمالك السابق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأفاد موقع Le 360 Sport المغربي بأن نجم الزمالك السابق سيكون أحد أهداف الفريق المغربي في فترة الميركاتو الصيفي المقبل.





وأكد الموقع المغربي أن الرجاء سوف يجد صراع قوي مع ناديي النجم الساحلي والترجي التونسيين من أجل التعاقد مع النقاز البالغ من العمر 27 عامًا.



