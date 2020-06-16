نجم الزمالك السابق مطلوب في الدوري المغربي

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:34 ص
الزمالك
الزمالك

ذكرت تقارير صحفية مغربية أن مسئولي الرجاء المغربي يفكرون في التعاقد مع حمدي النقاز نجم الزمالك السابق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد موقع Le 360 Sport المغربي بأن نجم الزمالك السابق سيكون أحد أهداف الفريق المغربي في فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد الموقع المغربي أن الرجاء سوف يجد صراع قوي مع ناديي النجم الساحلي والترجي التونسيين من أجل التعاقد مع النقاز البالغ من العمر 27 عامًا.

وأوضح الموقع المغربي أن النقاز قضى معظم حياته المهنية ضمن صفوف النجم الساحلي وحصل على عدة ألقاب معه قبل الرحيل إلى الزمالك الذي حقق معه أيضاً العديد من البطولات قبل أن يقوم بفسخ تعاقد معه وذلك لعدم حصوله على مستحقاته المالية لينضم إلى سودوفا الليتواني مؤخرًا.

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