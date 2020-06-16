المايسترو سليم سحاب يروي تفاصيل جديدة عن إصابة ابنته بفيروس "كورونا"

وحرص المايسترو سليم سحاب على توجيه رسالة للفنان شريف منير بعد تعرضه للتنمر بسبب صورة بناته، قائلًا: "نقف معك ونقدر موقفك وبناتك أجمل بنات في الدنيا".



وكانت أسرة المايسترو سليم سحاب قد صدمت الجمهور بعدما أعلنت عن إصابة ابنته المطربة سارة بفيروس كورونا وقال “سحاب”: إن ابنته أصيبت بفيروس كورونا ، طالبًا الدعاء لها بالشفاء.





قال المايسترو سليم سحاب، إن ابنته "سارة" أصيبت بفيروس كورونا المستجد وبعدها تم عزلها منزليًا لتلقي العلاج ببروتوكول وزارة الصحة العلاجي متابعًا: "سارة سجنت نفسها في المنزل".وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" تقديم الإعلامي وائل الإبراشي: "أنا ساجن نفسي مع كتبي وتسجيلاتي لحين الانتهاء من الأزمة الحالية ، وكورال أطفال مصر لن يتوقف ولا يمكن أن يتوقف".