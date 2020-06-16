قصة الكنيسة التي اتنقلت من كفر الشيخ إلى المنيا ببئرها (صور)

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:44 ص
كنيسة القديس أبسخيرون
كنيسة القديس أبسخيرون
حازم رفعت
احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بتذكار استشهاد القديس أبسخيرون القليني، والذي أطلق عليه لقب قليني نسبًا لمسقط رأسه هي بلدة قلين في محافظة كفر الشيخ.

معجزة نقل الكنيسة: 
يقال إن كنيسة القديس أبسخيرون التي كانت بقلين، قد نقلها القديس إلى البيهو بمحافظة المنيا بالصعيد، ولا زالت قائمة إلى اليوم، حيث أعتاد أهل قلين أن يعينوا ليلة محددة من كل عام لإقامة عددًا من الزيجات معًا، ربما بسبب صعوبة المواصلات في ذلك الوقت، ولتوافقها بوقت جمع المحاصيل. 

وفي أحد هذه الاحتفالات إذ كان محدد سبع زيجات وكان بالكنيسة حوالي مائة شخص مجتمعين في الكنيسة، ويعاني المسيحيون من الاضطهاد، وعندما كانوا قادمون للهجوم على الكنيسة علم المسيحيون بذلك فأغلقوا أبواب الكنيسة كلها وكانوا يتشفعون دائما بالقديس أبسخيرون شفيع بلدتهم وكنيستهم لكي ينقذهم من أيدي هولاء الأشرار. 

وفي الليل قبل أن ينفذ المضطهدون ما في نيتهم نُقلت الكنيسة بمن فيها إلى البيهو بصعيد مصر، وانتقل معهم بئر المياه والنخلة التي كانت أمام الكنيسة ( ومازال هذا البئر موجود الى الآن أمام الكنيسة ومياهه تصنع المعجزات).

وفي الصباح خرج الناس من الكنيسة ليجدوا أنفسهم في بلد غير بلدهم ولكن الكنيسة كنيستهم.

وكان القديس يعلم ما سيحدث لكنيسته لذلك قبل نقل الكنيسة بليلة واحدة ذهب إلى البيهو ليشتري قطعة الأرض التي سينقل عليها كنيسته، وبالفعل أشترى الأرض من أحد الأعراب بدينار، ولكن كانت تلك الأرض عبارة عن كوم من التراب ولأن الله لا يرضى أن كنيسته تنقل على أرض ليست نظيفة فأرسل رياح شديدة أزالت تلك الأتربة وأصبحت الأرض نظيفة جدا لكى تكون مستعدة لأستقبال الكنيسة عليها في اليوم التالي.

وعندما علم المسيحيون أنهم في بلد أخرى، كان لديهم مشكلة وهى كيف سيرجعون مرة أخرى إلى بلدهم قلين وإلى بيوتهم، فظهر لهم القديس دون أن يعرفوه، وعرض عليهم مساعدته فأخذهم إلى شاطئ النيل، وأجر لهم مركب على حسابه لكى يوصلهم الى قلين، وكانت المسافة تستغرق من البيهو إلى قلين بالمركب حوالى عشر أيام ولكنهم وصلوا فى يوم واحد، وعند وصولهم اختفى القديس من وسطهم، فعرفوا أنه الشهيد العظيم شفيعهم القديس أبسخيرون القليني، فتعجب صاحب السفينة وآمن بالمسيحية، ونذر أن يعطي نصف مكسب كل يوم إلى كنيسة أبسخيرون القليني، حيث توجد أجزاء من هذه المركب بالكنيسة أيضا، وعندما وصلوا المؤمنين إلى بلدهم قلين لم يجدوا الكنيسة بالطبع لأنها نقلت الى البيهو، ولكن وجدوا مكانها بركة ماء موجودة حتى الآن وتسمى بحيرة القليني.

ويحكى التقليد أن القديس أبسخيرون الجندي حينما أخذ للتعذيب من أتريب الى أنصنا رست السفينة بالقرب من قرية البيهو وظهر له السيد المسيح على سطح السفينة عند قرية البيهو تقريبا وقال له: (لا تخف يا حبيبي أبسخيرون أنا معك وأقويك) وتجمدت المياه ولم يستطيعوا الجنود تحريك السفينة فأكرمه أهل البيهو، فقال لهم القديس لو سمح الرب لي وأراد أن يذكر أسمى سوف تصير لي في بلدتكم كنيسة.
قصة الكنيسة التي اتنقلت من كفر الشيخ إلى المنيا ببئرها (صور)
قصة الكنيسة التي اتنقلت من كفر الشيخ إلى المنيا ببئرها (صور)
قصة الكنيسة التي اتنقلت من كفر الشيخ إلى المنيا ببئرها (صور)
قصة الكنيسة التي اتنقلت من كفر الشيخ إلى المنيا ببئرها (صور)
قصة الكنيسة التي اتنقلت من كفر الشيخ إلى المنيا ببئرها (صور)
قصة الكنيسة التي اتنقلت من كفر الشيخ إلى المنيا ببئرها (صور)
قصة الكنيسة التي اتنقلت من كفر الشيخ إلى المنيا ببئرها (صور)
قصة الكنيسة التي اتنقلت من كفر الشيخ إلى المنيا ببئرها (صور)
قصة الكنيسة التي اتنقلت من كفر الشيخ إلى المنيا ببئرها (صور)
قصة الكنيسة التي اتنقلت من كفر الشيخ إلى المنيا ببئرها (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر’ الكنيسة القبطية القديس ابسيخرون الفجر البابا

أخبار تهمك

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يصاب بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من "المعلمين" على اعتذار المدرسين عن المشاركة في الثانوية العامة

منذ يوم

"كورونا هيبقى زي الأنفلوزنا".. استشاري أمراض رئة يفجر مفاجأة (فيديو)

منذ يوم

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف مفاجأة جديدة بعد إلتقاطه عدوى "كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يصدم الزمالك ويحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

"التموين" تستعد لطرح الكمامات القماشية على البطاقات

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

آخر تطورات تجديد عقد فايلر مع الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

"موليكا" يهدي الأهلي صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

مرتضى منصور يطلق تصريحًا ناريًا ضد الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - صالح جمعة وكهربا يستفزان جماهير الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

الكنيسة تحتفل بذكرى إعادة جسد أبو مقار الكبير إلى ديره بوادي النطرون

اليوم.. "الأرثوذكسية" تحتفل بتذكار نياحة القديس كاوؤ

بعد تجديدها.. تدشين كنيسة العذراء مريم بالمحمودية في البحيرة

البابا تواضروس يترأس اجتماع مجلس معهد الدراسات القبطية

"الفجر" تستعرض أبرز أخبار "الكنيسة" عن يوم السبت 28 سبتمبر 2019

غدا.. الكنيسة الأرثوذكسية تحيي تذكار استشهاد القديس كاؤو الناسك

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:56 م

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

10:53 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

09:23 م

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يصاب بفيروس "كورونا"

02:57 ص

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

06:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟