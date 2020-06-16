تعليق ناري من مرتضي منصور على قرار عودة الدوري المصري

علق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على قرارات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بخصوص إستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز بعد التوقف الطويل لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد.









وقال منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك: أرفض استئناف منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.





وأضاف :" أنا مندهش من قرار وزير الرياضة باستئناف النشاط الكروي وأعتبره أسوء قرار للوزير منذ قدومه".

وتابع:" قرار وزير الرياضة وفرضه اقامة الدوري المصري يعتبر تدخل حكومي يوقف الأنشطة الكروية في مصر من قبل فيفا".





وواصل:" عندما كان عدد الوفيات لا يتعدى حالتين أوقفت الدولة النشاط وعند وفاة المئات يومياً يتقرر عودة النشاط؟ كيف هذا؟".



