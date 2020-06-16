بشكتاش يسعى لتجديد إعارة محمد النني













ذكرت تقارير صحفية تركية اليوم، أن نادي بشيكتاش التركي يسعى لتجديد إعارة لاعبه المصري محمد النني، خلال الموسم المقبل.









وانضم النني لصفوف بشيكتاش مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة من نادي أرسنال الإنجليزي، مع وجود بند خيار الشراء بنهاية الإعارة.





ووفقاً لصحيفة "فوتو سبور" التركية، فإن مسئولي بشكتاش يستهدفون الحفاظ على اللاعب خلال الموسم المقبل على سبيل الإعارة.









وأشارت الصحيفة، أن سيرجي يالتشين، المدير الفني للفريق، أوصى بالحفاظ على النني خلال الفترة المقبلة.





كما نوهت الصحيفة، أن نادي أرسنال ليس في حاجة لخدمات النني في المستقبل، ومن ثم لا يمانع النادي اللندني في السماح برحيله.





وكان اللاعب قد دخل في أزمة مع النادي التركي بسبب المستحقات المالية المتأخرة لدى إدارة الفريق، إلا أن الطرفان توصلا لحل وسط خلال الفترة الماضية.





وقرر النني الرحيل عن أرسنال مطلع الموسم الجاري، في ظل ابتعاده الدائم عن المشاركات رفقة الفريق الأول، وعدم قناعة المدرب أوناي إيمري، المدير الفني السابق للفريق بقدراته.







