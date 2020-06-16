الزمالك ينفي ضم نجم حسنية أغادير









أشارت تقارير صحفية، عن رفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الدخول في مفاوضات لضم كريم البركاوى، صانع ألعاب حسنية أغادير، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وارتبط إسم الزمالك بالتعاقد مع كريم البركاوى، صانع ألعاب حسنية أغادير، خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز قائمة الفريق استعدادًا للموسم المقبل.





وأفادت التقارير، أن الشائعات التي ربطت الزمالك بالتعاقد مع البركاوي، ليس لها أساس من الصحة.





وأشارت التقارير، أن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، لم يطلب التعاقد معه، ولم يتم طرح إسم اللاعب عليه خلال الفترة الماضية.



