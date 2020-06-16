عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يصاب بفيروس "كورونا"

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أعلن الدكتور محمد خالد، مدير عناية مستشفيات العزل لمحافظة الإسماعيلية، والطبيب المعالج للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، "كوفيد19"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك



وكتب د. محمد خالد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: "أحبتي الغاليين أسرتي وأهلي وأصدقائي ومرضايا، أنا بخير.



وأضاف: من الله أزمة وهتعدي بفضل الله والدعاء ربنا كريم وهييسرها"،. "خدوا بالكم على أنفسكم وكل عزيز لكم".





وأكد الدكتور محمد خالد في تصريحات صحفية، إن إصابته بكورونا كانت يوم الجمعة الماضية، ولكنه رفض الإعلان خوفًا قلق أسرته ومن حوله.