تخليدا لذكراه.. إيمي طلعت زكريا ترتدي فستانا مزينا بصور والدها

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:49 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة إيمي طلعت زكريا متابعيا بمجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انسنجرام" .

وظهرت إيمي بالصور مرتدية شميز أسود وچيبة مزينة بصور والداها الراحل الفنان طلعت زكريا ، وعلقت على الصور قائلة : سيشن جديد عليه صور بابا.

وتفاعل الكثير مع الصور معبرين عن إعجابهم الشديد بالصور ، وانهالت الكثير من التعليقات منها " حلو أري ، ربنا يرحمه ويجعل قبره روضة من رياض الجنة.

يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا، مسلسل "بنت القبائل" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي درامي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة حنان مطاوع وهاجر الشرنوبي ومحمد رياض ومدحت تيخا، والمسلسل ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة.

أخبار تهمك

أول تعليق من "المعلمين" على اعتذار المدرسين عن المشاركة في الثانوية العامة

منذ يوم

"كورونا هيبقى زي الأنفلوزنا".. استشاري أمراض رئة يفجر مفاجأة (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يصاب بفيروس "كورونا"

منذ 41 دقيقة

الأهلي يصدم الزمالك ويحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يتراجع عن تهديد قناتي الأهلي والزمالك بسحب الترخيص

منذ حوالي 8 ساعات

"موليكا" يهدي الأهلي صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعات

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى منصور يطلق تصريحًا ناريًا ضد الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - صالح جمعة وكهربا يستفزان جماهير الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

تعليق ناري من مرتضي منصور على قرار عودة الدوري المصري

منذ نصف ساعة

"التموين" تستعد لطرح الكمامات القماشية على البطاقات

منذ حوالي 5 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:56 م

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

10:53 م

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يصاب بفيروس "كورونا"

02:57 ص

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

09:23 م

الأهلي يصدم الزمالك ويحصل على توقيع نجم منتخب مصر

08:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟