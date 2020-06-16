تخليدا لذكراه.. إيمي طلعت زكريا ترتدي فستانا مزينا بصور والدها

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شاركت الفنانة إيمي طلعت زكريا متابعيا بمجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انسنجرام" .



وظهرت إيمي بالصور مرتدية شميز أسود وچيبة مزينة بصور والداها الراحل الفنان طلعت زكريا ، وعلقت على الصور قائلة : سيشن جديد عليه صور بابا.



وتفاعل الكثير مع الصور معبرين عن إعجابهم الشديد بالصور ، وانهالت الكثير من التعليقات منها " حلو أري ، ربنا يرحمه ويجعل قبره روضة من رياض الجنة.



يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا، مسلسل "بنت القبائل" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي درامي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة حنان مطاوع وهاجر الشرنوبي ومحمد رياض ومدحت تيخا، والمسلسل ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة.