هيفاء وهبي تكشف المستور وتتهم مدير أعمالها السابق بسرقة ملايين الجنيهات منها

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كشفت النجمة اللبنانية ​هيفا وهبي​ عن المستور في قضيتها مع مدير أعمالها السابق محمد الوزيري بعدما انتشرت أخبار تفيد بأنه سرق منها مبلغ وقدره 60 مليون جينيه مصري.



وكتبت هيفا وهبي عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي جملة من دون ذكر أي إسم فيها قائلة "تعب وتقضية سنين بالطيارات بين السما والأرض تفكير وسهر وتصوير ليل ونهار وليالي بلا نوم، وعقلبي متل العسل لأن هيدا شغلي.



وأضافت: تا تجي انت بالاخر تسرق كل هيدا عالجاهز من مجهود مرا؟ خايف من حكي الناس والصحافة ومش خايف من ربّك؟ مش انا الغلطانة اني أمنتلك، انت الغلطان لأنك مش قد شرف الأمانة!".



جدير بالذكر أن هيفا وهبي كانت قد تعاونت مع محمد الوزيري في فيلم "أشباح أوروبا" إذ أدّت فيه دور البطولة الى جانب أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة، ومن تأليف كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.