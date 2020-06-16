عاجل.. ابنة المايسترو سليم سحاب تروي تفاصيل إصابتها بـ"كورونا".. وتؤكد: لا أعرف مصدر العدوى





كشقت المطربة الشابة سارة ابنة المايسترو سليم سحاب، عن إصابتها وطفليها بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها لا تعرف مصدر الإصابة بالفيروس.





وأشارت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إلى انها وأبناءها أقلموا أنفسهم على العلاج المنزلي بناء على إرشادات الأطباء وتناول الأطعمة في أطباق بلاستيك مع التعقيم المستمر.





وأكدت ابنة المايسترو سليم سحاب، من جانبها أن العامل النفسي لمصابي فيروس كورونا مهم جدًا.





وقالت إنها توقفت عن التفكير وتفرغت لسماع الموسيقى هي وأطفالها لكي ينسوا الإصابة بالفيروس.

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