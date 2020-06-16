الأهلي يحسم موقف عمار حمدي

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:10 ص
عمار حمدي
عمار حمدي
عبد القادر عرابي



كشفت مصادر مقربة من مجلس إدارة النادي الأهلي، أن لجنة التخطيط بالفريق حسمت موقف النجم الشاب عمار حمدي، لاعب الفريق المعار لنادي طلائع الجيش.

وانتشرت العديد من الأقاويل خلال الفترة الماضية، حول رغبة نادي بيراميدز في ضم حمدي من الأهلي، في ظل وجود مستحقات متأخرة لدى الأهلي في صفقة انتقال محمد مجدي أفشة خلال الموسم الماضي.


وبحسب مصادر مطلعة، فإن لجنة التخطيط بقيادة محسن صالح، وافقت على مبدأ إعارة اللاعب، ورفضت البيع النهائي.

وتؤمن لجنة التخطيط بالنادي على عدم التفريط في خدمات اللاعب نهائياً، بسبب صغر سنه وقدرته على تقديم الإضافة للفريق في المستقبل.

وتألق عمار حمدي في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً، والتي أقيمت في مصر خلال شهر نوفمبر الماضي.

وكان اللاعب أحد عناصر شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي في البطولة، وقاد الفريق للحصول على لقب البطولة والتأهل لأوليمبياد طوكيو.


وذهب اللاعب في إعارة لنادي طلائع الجيش خلال شهر يناير الماضي، إلا أنه لم يخض مباريات كثيرة بسبب توقف النشاط الكروي في مصر، بسبب تفشي فيروس كورونا.



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