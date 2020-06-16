رئيس نادي نابولي يرفض تخفيض سعر كوليبالي

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:09 ص
كوليبالي
كوليبالي
عبد القادر عرابي



رفض أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي الإيطالي، تخفيض سعر نجم دفاع الفريق كاليدو كوليبالي، والذي يعد أهم المطلوبين في العديد من كبار أوروبا.

ويحظى كوليبالي بمتابعة أندية مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.


وقال دي لورينتيس في تصريحات أفردتها صحيفة "لا جازيت ديللو سبورت" الإيطالية: "سأسمح لكوليبالي بالمغادرة، لكن إذا أراد مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ضم كوليبالي، عليهم دفع 100 مليون يورو".

وأضاف: "متمسكون بهذا المبلغ من أجل كوليبالي، لا نفكر حتى في تركه مقابل 60 مليون يورو".


وأتم: "كوليبالي لاعب عظيم، وهو مرتبط هنا بعقد طويل الأمد، لاعب مثله لا يجب أن تتغير قيمته خلال الأزمة الحالية".


وكانت تقارير صحفية إنجليزية قد أشارت لإقتراب نادي مانشستر يونايتد في ضم كوليبالي مقابل 70 مليون جنيه إسترليني، إلا أن رئيس النادي وجه صضدمه لجميع الأندية المهتمة بضمه.


ويستعد نابولي لخوض غمار نهائي كأس إيطاليا ضد نادي يوفنتوس، وذلك يوم الأربعاء المقبل 17 يونيو.

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