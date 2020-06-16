سمية الخشاب عبر "فيسبوك": "التفاؤل يقوي المناعة ضد كورونا"





شاركت الفنانة سمية الخشاب، جمهورها ومحبيها مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" .وظهرت سمية بالصور مرتدية فستان قصير باللون الأسود ، واعتمدت علي تسريحة الشعر المنسدل ووضعت ميكب هادئ متناسب مع الإطلالة فزادها جمالا.ولاقت الصورة تفاعل الكثير من قبل متابعيها فيما علقت الخشاب قائلة: "التفاؤل يقوي المناعة"، في إشارة منها إلى أزمة وباء فيروس كورونا.وفي سياق منفصل، يجهز حاليا الفنان أحمد آدم والفنانة سمية الخشاب لبدء تصوير فيلمهما الجديد، الذي يشاركهما بطولته الفنان محسن محى الدين، وهو من تأليف محمد نبوى، ومن اخراج أكرم فاروق، وانتاج أحمد السبكى .وقرر فريق العمل بدء تصويره خلال الأسبوع المقبل، وأخيرا اتفق فريق عمل الفيلم على اسمه، ومن المقرر أن يتم طرحه باسم "صابر وراضى"، وتدور فكرته حول علاقة الأب بأبنائه.