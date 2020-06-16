سمية الخشاب عبر "فيسبوك": "التفاؤل يقوي المناعة ضد كورونا"

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:28 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

شاركت الفنانة سمية الخشاب، جمهورها ومحبيها مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" .

وظهرت سمية بالصور مرتدية فستان قصير باللون الأسود ، واعتمدت علي تسريحة الشعر المنسدل ووضعت ميكب هادئ متناسب مع الإطلالة فزادها جمالا.

ولاقت الصورة تفاعل الكثير من قبل متابعيها فيما علقت الخشاب قائلة: "التفاؤل يقوي المناعة"، في إشارة منها إلى أزمة وباء فيروس كورونا.

وفي سياق منفصل، يجهز حاليا الفنان أحمد آدم والفنانة سمية الخشاب لبدء تصوير فيلمهما الجديد، الذي يشاركهما بطولته الفنان محسن محى الدين، وهو من تأليف محمد نبوى، ومن اخراج أكرم فاروق، وانتاج أحمد السبكى .

وقرر فريق العمل بدء تصويره خلال الأسبوع المقبل، وأخيرا اتفق فريق عمل الفيلم على اسمه، ومن المقرر أن يتم طرحه باسم "صابر وراضى"، وتدور فكرته حول علاقة الأب بأبنائه.

أخبار تهمك

عاجل.. وزير الإعلام: تقرر البدء في استئناف النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة

منذ حوالي 8 ساعات

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

مرتضى منصور يطلق تصريحًا ناريًا ضد الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد كيف سيكون تشكيل الأهلي في وجود «طاهر محمد طاهر»؟

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يتراجع عن تهديد قناتي الأهلي والزمالك بسحب الترخيص

منذ حوالي 7 ساعات

"التموين" تستعد لطرح الكمامات القماشية على البطاقات

منذ حوالي 4 ساعات

"موليكا" يهدي الأهلي صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يصدم الزمالك ويحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

"كورونا هيبقى زي الأنفلوزنا".. استشاري أمراض رئة يفجر مفاجأة (فيديو)

منذ يوم

أول تعليق من "المعلمين" على اعتذار المدرسين عن المشاركة في الثانوية العامة

منذ يوم

عاجل - صالح جمعة وكهربا يستفزان جماهير الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:56 م

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

10:53 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

09:23 م

الأهلي يصدم الزمالك ويحصل على توقيع نجم منتخب مصر

08:27 م

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

06:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟