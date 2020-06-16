شاهد.. شريف منير يكشف رد فعل بناته على الألفاظ الخارجة التي تعرضن لها (فيديو)

كشف الفنان شريف منير، النقاب عن رد فعل بناته على الألفاظ الخارجة التي تعرضن لها بعد نشره صورة لهن عبر حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام".

وأكد خلال برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن ابنته الصغرى 12 عامًا دخلت في نوبة بكاء شديدة بعد قراءتها الألفاظ الخارجة التي تعرضت لها هي ووالدتها من قبل المتجاوزين والمسيئين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن نفسيته تعبت جدًا كما تعرض لإيذاء نفسي لا يمكن تحمله، وكان لابد أن يتخذ موقفًا صارمًًا بعد فترة طويلة من اهمال هذه الإساءات.



