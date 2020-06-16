أول تعليق من رئيس امتحانات الثانوية العامة على اعتذار المعلمين عن المشاركة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:42 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور رضا حجاي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن عدد المعلمين في لجان الثانوية العامة يقدر بـ 152 ألفا، والأعداد التي اعتذرت عن المشاركة متوقعة ، معقبًا: "ما حدش يتخض، وكل المعلمين سيؤدون  امتحانات آمنة"

وتابع "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن الطلاب قبل دخولهم للجان سيقفوا في طابور متباعد، وبعد ذلك سيدخل الطالب على بوابة التعقيم، وسيتم كشف له درجة الجرارة بالكاشف الحراري، وسيحصل على كمامة، وغطاء للحذاء.

ولفت إلى أن توافد الطلاب على اللجان سييدأ الساعة الثامنة، والإمتحان سيبدأ الساعة العاشرة، والطالب الذي يتأخر عن الساعة التاسعة لن يسمح لدخوله إلى اللجان، مشيرًا إلى أن الطلاب هذا العام لديهم عبء اضافي بسبب التخوف من كورونا، وبإذن الله عندما يبدأ الامتحان سيذهب هذا الخوف.

وبحث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع مديري المديريات التعليمية بالمحافظات، الإجراءات الاحترازية المقرر إتباعها خلال امتحانات شهادة الثانوية العامة، والدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 20192020.

ووفقا لبيان صحفي اليوم، حضر الاجتماع الذى عقد عبر الفيديو كونفرانس، الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، واللواء أكرم النشار مستشار الوزير للتخطيط الاستراتيجي والاستثمارات، واللواء الوليد مرسي رئيس قطاع شئون مكتب الوزير.

وناقش الوزير مع مديري المديريات التعليمية، الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال فترة امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 20192020، وتنفيذ آليات التعقيم بحيث لا يقتصر تنفيذها على الطلاب فقط بل تشمل أيضًا جميع المشاركين في أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير المنتدبين لتقدير الدرجات العاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة) لأن المنظومة لا يمكن تجزئتها للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين.

وقال الدكتور طارق شوقي، إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.

وأشار إلى أنه سيتم دخول الطلبة للجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد الساعة التاسعة، وتوزيع الكمامات على الطلاب، وإجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي. 

وأكد الدكتور طارق شوقي، على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية بكل محافظة خلال فترة الامتحانات، مشيرًا إلى أن الاستعدادات تمثلت في توفير بوابة تعقيم (تستخدم مواد مطهرة لا تؤثر على الصحة العامة) وأجهزة كشف حراري وأجهزة لتغطية الأحذية لكل لجنة بالإضافة إلى الكميات المناسبة من الكمامات وأكياس التطهير الفردي وواقي الوجه الشفاف (للملاحظين والمقدرين فقط) والقفازات بالإضافة إلى كرتونة تحتوى على زجاجات مطهر إضافية في كل دور من أدوار اللجنة.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة وفي المديرية وعلى مستوى الإدارة التعليمية، لمتابعة سير عملية الامتحانات أولًا بأول، مشيرًا إلى ضرورة إعطاء الطالب ما يفيد بتسليمه كراسات الإجابة للمواد التي لا تضاف للمجموع للجنة.

أخبار تهمك

اللجنة العلمية لكورونا تكشف سبب ارتفاع أعداد الوفيات

منذ ساعة و 15 دقيقة

الأهلي يصدم الزمالك ويحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

خاص.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف مفاجأة جديدة بعد إلتقاطه عدوى "كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

"موليكا" يهدي الأهلي صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 16 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا (فيديو)

منذ يوم

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

منذ حوالي 11 ساعة

كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ 35 دقيقة

ريال مدريد يستقر على "خلفاء" لوكا مودريتش

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يصاب بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن موعد مباريات دوري أبطال أوروبا

منذ 36 دقيقة

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

منذ حوالي 15 ساعة

تطورات جديدة بشأن ملف رمضان صبحي مع الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

"التموين" تستعد لطرح الكمامات القماشية على البطاقات

منذ حوالي 12 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:33 ص

اللجنة العلمية لكورونا تكشف سبب ارتفاع أعداد الوفيات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

08:56 م

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

10:53 م

الكشف عن موعد مباريات دوري أبطال أوروبا

09:12 ص

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يصاب بفيروس "كورونا"

02:57 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟