أول تعليق من رئيس امتحانات الثانوية العامة على اعتذار المعلمين عن المشاركة

قال الدكتور رضا حجاي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن عدد المعلمين في لجان الثانوية العامة يقدر بـ 152 ألفا، والأعداد التي اعتذرت عن المشاركة متوقعة ، معقبًا: "ما حدش يتخض، وكل المعلمين سيؤدون امتحانات آمنة"





وتابع "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن الطلاب قبل دخولهم للجان سيقفوا في طابور متباعد، وبعد ذلك سيدخل الطالب على بوابة التعقيم، وسيتم كشف له درجة الجرارة بالكاشف الحراري، وسيحصل على كمامة، وغطاء للحذاء.





ولفت إلى أن توافد الطلاب على اللجان سييدأ الساعة الثامنة، والإمتحان سيبدأ الساعة العاشرة، والطالب الذي يتأخر عن الساعة التاسعة لن يسمح لدخوله إلى اللجان، مشيرًا إلى أن الطلاب هذا العام لديهم عبء اضافي بسبب التخوف من كورونا، وبإذن الله عندما يبدأ الامتحان سيذهب هذا الخوف.





وبحث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع مديري المديريات التعليمية بالمحافظات، الإجراءات الاحترازية المقرر إتباعها خلال امتحانات شهادة الثانوية العامة، والدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 20192020.





ووفقا لبيان صحفي اليوم، حضر الاجتماع الذى عقد عبر الفيديو كونفرانس، الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، واللواء أكرم النشار مستشار الوزير للتخطيط الاستراتيجي والاستثمارات، واللواء الوليد مرسي رئيس قطاع شئون مكتب الوزير.





وناقش الوزير مع مديري المديريات التعليمية، الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال فترة امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 20192020، وتنفيذ آليات التعقيم بحيث لا يقتصر تنفيذها على الطلاب فقط بل تشمل أيضًا جميع المشاركين في أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير المنتدبين لتقدير الدرجات العاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة) لأن المنظومة لا يمكن تجزئتها للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين.





وقال الدكتور طارق شوقي، إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.





وأشار إلى أنه سيتم دخول الطلبة للجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد الساعة التاسعة، وتوزيع الكمامات على الطلاب، وإجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي.





وأكد الدكتور طارق شوقي، على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية بكل محافظة خلال فترة الامتحانات، مشيرًا إلى أن الاستعدادات تمثلت في توفير بوابة تعقيم (تستخدم مواد مطهرة لا تؤثر على الصحة العامة) وأجهزة كشف حراري وأجهزة لتغطية الأحذية لكل لجنة بالإضافة إلى الكميات المناسبة من الكمامات وأكياس التطهير الفردي وواقي الوجه الشفاف (للملاحظين والمقدرين فقط) والقفازات بالإضافة إلى كرتونة تحتوى على زجاجات مطهر إضافية في كل دور من أدوار اللجنة.



