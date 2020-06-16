عادل حمودة يكشف معلومات جديدة بشأن اتفاقية السلام مع إسرائيل

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 01:43 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
داليا الحسين
قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن جميع رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، عندما تولوا مناصبهم لم يكن لديهم فكرة عن الملفات التي سوف يتعرضون لها، وعلى سبيل الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر في معاهدة مصر وإسرائيل، موضحًا: "كارتر كان ماشي يزهو أنه عمل السلام بين مصر وإسرائيل وهو مكنش عنده فكرة عن الموضوع.. اللي عمل البحث كان أحد الباحثين في عائلة كارنيجي الأمريكية.. وهو خدها مقشرة".

وأضاف "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج " من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الاثنين، أن المصالح الأمريكية خرجت من نطاق الإقليم أو الدولة إلى خارج العالم، مشيرا إلى أن من أسقط الاتحاد السوفيتي كتلة رأس المال.

وأوضح أن الاتحاد السوفيتي كان "مرتب أموره" أن يكون 60% من ميزانيته لرفاهية الشعب الروسي و30% للتسليح و10 % لمساعدة الدول النامية، متابعا: "رجال الأعمال الكبار في أمريكا أو الرأسماليين قرروا تغيير ترتيب الاتحاد السوفيتي، فدخلوا في سباق تسليح كبير للغاية أدى إلى تغيير نسب الاتحاد؛ حيث أصبحت 60% للسلاح و30% للتنمية، ومن ثم سقط النظام في النهاية، لأن النظام الذي لا يستطيع تحقيق الرفاهية للمواطنين تحدث له مشاكل كبيرة.

وفي وقت سابق، قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن المحاكم الأمريكية أصبحت تقبل دعاوى قضائية ضد الصين بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فالولايات المتحدة ترى ضرورة أن تدفع بكين ثمن انتشار الفيروس، كما أن القانون الأمريكي، يسمح برفع قضايا ضد دولة لها سيادة، كما يسمح للأجانب برفع قضايا ضد الحكومة الصينية، وتم رفع قضايا كثيرة بهذا الشأن.

وأوضح حمودة، أن القضايا المقدمة ضد الصين في المحاكم الأمريكية، تكمن في أن الصين عقب انتشار المرض لديها، أجرت عزل داخلي بين المدن لديها، ولم تنبه العالم أو تقطع صلاتها بالعالم الخارجي، وهذا ما تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف "حمودة"، أن ترامب يرى أنه من السهل كسب هذه القضية، والحصول على تعويضات من بكين من خلال مصادر كثيرة داخل الولايات المتحدة، منها السندات الصينية والحسابات والممتلكات الصينية والمصانع والشركات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر وإسرائيل مصر عادل حمودة بوابة الفجر الفجر اتفاقية السلام

أخبار تهمك

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يصدم الزمالك ويحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

"التموين" تستعد لطرح الكمامات القماشية على البطاقات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يتراجع عن تهديد قناتي الأهلي والزمالك بسحب الترخيص

منذ حوالي 6 ساعات

محمد فاروق: أنا أفضل من جميع لاعبي الأهلي

منذ 39 دقيقة

"موليكا" يهدي الأهلي صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد كيف سيكون تشكيل الأهلي في وجود «طاهر محمد طاهر»؟

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

منذ حوالي 8 ساعات

مرتضى منصور يطلق تصريحًا ناريًا ضد الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

"كورونا هيبقى زي الأنفلوزنا".. استشاري أمراض رئة يفجر مفاجأة (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

أول تعليق من "المعلمين" على اعتذار المدرسين عن المشاركة في الثانوية العامة

منذ يوم

عاجل - صالح جمعة وكهربا يستفزان جماهير الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الدفاع الصينية تلغي زيارة عسكرية إلى أمريكا

الصين تتهم الولايات المتحدة بإساءة استغلال استثناءات الأمن القومي لمنظمة التجارة العالمية

خبير: فصل إقتصاديات الولايات المتحدة والصين يؤدي إلي نتائج عكسية

عادل حمودة يكتب: 5 طلقات ساخنة فى حرب الكورونا

عادل حمودة: "كورونا" أشعل الحرب الباردة بين أمريكا والصين (فيديو)

عادل حمودة: مسلسل الاختيار أحيا ذاكرة كانت غائبة (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:56 م

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

10:53 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

09:23 م

الأهلي يصدم الزمالك ويحصل على توقيع نجم منتخب مصر

08:27 م

"التموين" تستعد لطرح الكمامات القماشية على البطاقات

10:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟