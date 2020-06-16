محمد فاروق: أنا أفضل من جميع لاعبي الأهلي

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 01:29 ص
محمد فاروق
محمد فاروق
محمد جمال


أكد محمد فاروق لاعب بيراميدز انه أفضل من جميع لاعبي النادى الأهلي خلال الفترة الحالية ،بعد المستوي الذى يقدمه مع فريقه خلال الموسم.

وقال محمد فاروق نجم صفوف نادي بيراميدز الحالي، ولاعب الأهلي السابق، إنه أفضل من جميع لاعبي النادي الأهلي المتواجدين حاليًا في صفوف الفريق.

وأكد فاروق في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مفيش لاعب في الأهلي حالياً أفضل مني، وأنا أقدم مستويات طيبة مع بيراميدز، ولا أتحدث بغرور ولكن بثقة بعد المستوى الذي ظهرت عليه مؤخرًا".

وعن الإنضمام للمنتخب، أشار فاروق: "أي لاعب بيحترف خارج مصر حتى لو كسر بيتم ضمه إلى المنتخب دون النظر إلى مستواه أو أحقيته في التواجد".

وتابع: "بعض اللاعبين شاركوا علي المستوي الدولي مع المنتخب بسبب وكيل لاعبين".

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