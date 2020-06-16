نجم بيراميدز يكشف عن رأيه فى التعاقد مع أحمد فتحي ونصيحته لنجم المقاولون









أعلن نادى بيراميدز عن ضم نجم منتخب مصر والظهير الأيمن للنادى الأهلي أحمد فتحي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.





وقال محمد فاروق نجم صفوف نادي بيراميدز الحالي، ولاعب الأهلي السابق، إن أحمد فتحي، الظهير الأيمن للنادي الاهلي، سيكون إضافة قوية لنادي بيراميدز مع بداية الموسم الجديد، متمنيًا مساعدته على التأقلم والتألق سريعًا مع الفريق السماوي.





وأكد فاروق في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "أفتقد محمد مجدي أفشة بشدة، وهو صديقي ولاعب مميز ولكن سعيد لتألقه مع النادي الأهلي، وحذرته من كل الأزمات التي واجهتها لعدم تكرارها معه".



