خالد أبوبكر يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده ويوجه له رسالة (فيديو)

هنأ الإعلامي خالد أبوبكر، اللاعب محمد صلاح، نجم الريدز، بعيد ميلاده الـ28، قائلًا: "صلاح فخر العرب.. حاجة مشرفة وأجمل حاجة حصلت في مصر منذ 50 سنة".





وقال أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن عمر الشريف كان المصري الأشهر عالميًا، والآن أصبح لدينا محمد صلاح.





وواصل: "محمد صلاح فاق الجميع وتقدر تسأل عنه في كل الشوارع العالمية.. كل سنة وصلاح طيب وبألف خير".





ويحتفل محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الأول، بعيد ميلاده الثامن والعشرين، اليوم الإثنين 15 يونيو.





وتلقى الفرعون المصري العديد من رسائل تهنئة من محبيه ومتابعيه بمناسبة يوم ميلاده، متمنيين له مزيد من النجاح والتألق مع ليفربول والمنتخب المص.





وحرص صلاح على توجيه الشكر لجمهوره العريض من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".





يذكر أن صلاح وُلد في قرية نجريج، التابعة لمركز بسيون في محافظة الغربية في يوم 15 يونيو من العام 1992.