خالد أبوبكر يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده ويوجه له رسالة (فيديو)
الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 01:19 ص
كـسـاب أحـمـد
هنأ الإعلامي خالد أبوبكر، اللاعب محمد صلاح، نجم الريدز، بعيد ميلاده الـ28، قائلًا: "صلاح فخر العرب.. حاجة مشرفة وأجمل حاجة حصلت في مصر منذ 50 سنة".
وقال أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن عمر الشريف كان المصري الأشهر عالميًا، والآن أصبح لدينا محمد صلاح.
وواصل: "محمد صلاح فاق الجميع وتقدر تسأل عنه في كل الشوارع العالمية.. كل سنة وصلاح طيب وبألف خير".
ويحتفل محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الأول، بعيد ميلاده الثامن والعشرين، اليوم الإثنين 15 يونيو.
وتلقى الفرعون المصري العديد من رسائل تهنئة من محبيه ومتابعيه بمناسبة يوم ميلاده، متمنيين له مزيد من النجاح والتألق مع ليفربول والمنتخب المص.
وحرص صلاح على توجيه الشكر لجمهوره العريض من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".
يذكر أن صلاح وُلد في قرية نجريج، التابعة لمركز بسيون في محافظة الغربية في يوم 15 يونيو من العام 1992.
وبدأ صلاح مسيرته كلاعب كرة قدم في أحد أندية مدينة طنطا، قبل أن ينتقل منه لنادي المقاولون العرب.
وتألق صلاح داخل صفوف المقاولون العرب، الذي انتقل منه للإحتراف الخارجي في صفوف نادي بازل السويسري.
ولفت صلاح أنظار مسئولي تشيلسي، الذي انتقل إليه عام 2015، قبل أن يتركه نحو فيورنتينا الإيطالي، ومنه لنادي روما.
وعاد صلاح عام 2018 لإنجلترا مرة أخرى من بوابة ليفربول، الذي حقق معه عدة نجاحات فردية وجماعية، أبرزها حصوله على لقب دوري أبطال أوروبا عام 2019، ولقب هداف الدوري الإنجليزي موسمين متتاليين.
ويستعد صلاح لمواجهة نادي إيفرتون في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل الموافق 22 يونيو.
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