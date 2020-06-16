هل يعود سانشو إلى مانشستر سيتي رغم العروض المغرية!









أشارت تقارير صحفية، عن موقف جادون سانشو نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، من العودة إلى مانشستر سيتي فريقه السابق، خلال الفترة المقبلة.





ويتنافس على ضم سانشو كل من، مانشستر يونايتد وتشيلسي، بالإضافة إلى ليفربول.





وكان بوروسيا دورتموند قد حدد مبلغ 100 مليون يورو، للتخلي عن سانشو، وهو المبلغ الذي يراه معظم الفرق كبيرًا في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.





وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن سانشو قد أبلغ أصدقاؤه المقربين عن رغبته في العودة إلى مانشستر سيتي خلال الفترة المقبلة.



