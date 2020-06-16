محمد فاروق: لاعبي الأهلي يشعروا بالعصبية والضغط أمام بيراميدز









تحدث محمد فاروق لاعب فريق بيراميدز عن مواجهات فريقه أمام النادى الأهلي خلال الفترة الماضية والتى حقق بها الفريق السماوي الفوز فى أغلبها .





وكشف محمد فاروق نجم صفوف نادي بيراميدز الحالي، ولاعب الأهلي السابق، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن علاقة لاعبي الأهلي وبيراميدز.





وقال فاروق في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"لاعبو الأهلي ابتعدوا عن صداقة لاعبي بيراميدز خارج الملعب أثناء أزمة ترك آل الشيخ".





وتابع: "خلال أزمة النادي الاهلي والمستشار تركي آل الشيخ، لاعبو الأهلي ابتعدوا عن صداقتنا خارج الملعب، ودائمًا كانوا مضغوطين في مباريتنا وظهر عليهم العصبية الشديدة".



