سارة عادل تتصدر استفتاء الفجر اليوم 16 يونيو كأفضل ممثلة دور مساعد

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:26 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
قررت إدارة تحرير بوابة "الفجر الفني"، غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل، منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.

وتصدرت الممثلة الشابة سارة عادل استفتاء "الفجر الفني"، كأفضل ممثلة دور مساعد عن مسلسل "النهاية"، و"الاختيار"، الذي تم عرضهما في دراما رمضان 2020، اليوم الموافق الثلاثاء 16 يونيو، حيث حصدت على 67200صوت وسوف يتم إعلان النتيجة النهائية يوم 17 يونيو.

قصة مسلسل النهاية

تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

أبطال مسلسل النهاية

شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.

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