من يحكم الولايات المتحدة الأمريكية؟.. عادل حمودة يوضح

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن هناك عدة نظريات حول من يحكم أمريكا، أولا النظرية اليسارية، والتي تقول إن هناك مؤامرة ثلاثية في حكومة خفية؛ تتكون من 3 أضلاع حي المال والأعمال في نيويورك "وول ستريت"، والمخابرات المركزية، والبنتاغون.





وأضاف "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج " من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الاثنين، أن النظرية الثانية هي الخاصة بالليبراليين؛ والتي تقول إن الولايات المتحدة الأمريكية مجتمع مفتوح، بمعنى أن أي إنسان يستطيع أن يكون رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.





وأشار رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر إلى أن العائلات الكبرى في أمريكا لا يعلم مصادر أموالهم، وهم المتحكمين في التوجيه السياسي في أمريكا، من خلال تأسيس مؤسسات تعتمد على خبراء ومساعدين ومراكز أبحاث، مشيرا إلى أن جميع الذين عملوا في الإدارات الأمريكية كلهم خرجين تلك المؤسسات، وهذا ما أوضحه هينري كسنجر.





ونوه بأن هناك 18 عائلة أمريكية يوجد منهم وزراء دفاع وخارجية ومستشاري الأمن القومي الأمريكي، وهذا يعني أنهم يستطيعون التأثير في الحكومة والبيت الأبيض وصناعة القرار الأمريكي.





وفي وقت سابق، قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن المحاكم الأمريكية أصبحت تقبل دعاوى قضائية ضد الصين بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فالولايات المتحدة ترى ضرورة أن تدفع بكين ثمن انتشار الفيروس، كما أن القانون الأمريكي، يسمح برفع قضايا ضد دولة لها سيادة، كما يسمح للأجانب برفع قضايا ضد الحكومة الصينية، وتم رفع قضايا كثيرة بهذا الشأن.





وأوضح حمودة، أن القضايا المقدمة ضد الصين في المحاكم الأمريكية، تكمن في أن الصين عقب انتشار المرض بها، أجرت عزلا داخليا بين المدن لديها، ولم تنبه العالم أو تقطع صلاتها بالعالم الخارجي، وهذا ما تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



