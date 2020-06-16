ماجي بو غصن تتصدر استفتاء "الفجر" 16 يوينو كأفضل ممثلة في رمضان 2020

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تصدرت الفنانة ماغى بن غصن، استفتاء "الفجر الفني" في قائمة أفضل ممثلة في رمضان 2020، اليوم الموافق الثلاثاء 16 يونيو.



وجاءت ماغى بن غصن في المركز الأول، حيث حصدت على 324298صوتًا، ما يعادل 21,2%، ثم جومانا مرادفي المركز الثاني.





نبذة عن ماغى بن غصن:



ممثلة لبنانية، بدأت رحلتها الفنية منذ طفولتها، وبدايتها كانت مع الممثل الكويتي داوود حسين في برنامجه "داوود في هوليود"، ثم شاركت في برنامج "ديو المشاهير"، وفازت بالمركز الأول، وتبرعت بجائزتها إلى جمعية سان جود لعلاج سرطان الأطفال،وبعد هذه المشاركة مع كارلوس عزار في البرنامج، مثلت معه في مسلسل ديو الغرام ايضاً، وحصلت عام 2010 على جائزة "موركس دور" عن أفضل دور مساند في مسلسلي "دكتور هلا" و"متر ندى"