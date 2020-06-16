وزير الطيران يكشف حجم خسائر القطاع بسبب أزمة كورونا

قال محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، إن خسائر مصر للطيران بسبب أزمة كورونا حوالي 5.3 مليار جنيه، متابعًا: "حينما اتخذنا قرار الإغلاق في البداية كان بسبب الحفاظ على صحة المواطنين".





وأوضح "عنبة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن عودة حركة الطيران ليس قرار الوزارة وإنما بعد دراسة شاملة من الحكومة، مؤكدًا أن صحة المواطن هي أهم شيء لدى الدولة.





وأضاف أنه سيتم إجراء الكشف الطبي على المسافرين قبل صعود أو الخروج من المطارات، كما سيتم الأخذ بالإجراءات الاحترازية العالمية في كافة مطارات مصر، بالإضافة إلى استخدام فلاتر وأجهزة تقنية حديثة لضمان تعقيم متعلقات المسافرين.



