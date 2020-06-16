اللجنة العلمية لكورونا تكشف سبب ارتفاع أعداد الوفيات

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 08:33 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا بوزارة الصحة، إن نسبة الوفيات تتزايد مع ارتفاع الإصابات، متابغ: "نحن مازالنا في المعدلات المقبولة في نسب الإصابات والوفيات بفيروس كورونا".

وأضافت "العسال"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث": "مازالنا في مرحلة التصاعد في إصابات فيروس كورونا، ولم نصل إلى مرحلة الثبات"، مؤكدة أنه لا يمكن تحديد توقيت الوصول للذروة.

واستكمل، أن شعور المواطن بعدم وجود أسرة في المستشفيات سببه سوء التوزيع، لافتة إلى أن هناك ضغط غير عادي على الرقم 105، معلنة أن خط الرعاية الحرجة 137؛ للرعاية المركزة فقط.

وأكدت نائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا بوزارة الصحة، أنه ما زال هناك أماكن شاغرة في المستشفيات لاستقبال حالات كورونا، متابعة: "أنه حتى الآن لا تزال المستشفيات بها أسرة شاغرة".

وأوضحت أن عقار "ريمديسيفير" ضمن بروتوكول العلاج المصري، لافتة إلى أن عقار "ريمديسيفير" يستخدم لعلاج الحالات الشديدة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الاثنين، عن خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13732 حالة، من ضمنهم الـ 12329 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 97 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 46289 حالة من ضمنهم 12329 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1672 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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