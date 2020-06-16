"ضرب الرمل" يتصدر استفتاء "الفجر الفني" اليوم 16 يونيو كأفضل مسلسل خليجي

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 01:02 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
تصدر المسلسل الخليجي "ضرب الرمل" استفتاء "الفجر الفني" كأفضل مسلسل خليجي اليوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو، حيث حصل على 6967 صوتًا، بنسبة 31,16%، ويليه مسلسل "النحات'' الذي حصل على 6425 صوتًا، بنسبة 28,73%.

وقد قررت إدارة تحرير بوابة "الفجر" غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.
يُذكر أن العمل يتناول التغيرات التي طرأت على المجتمع السعودي خلال ثلاثة عقود، وانعكاس فترة ما يقرب من 30 عامًا على المجتمع، من خلال قصة شقير الذي عانى طوال حياته بعد وفاته والده ووصوله إلى مركزه الحالي.

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