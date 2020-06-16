"كأس انرجي للدراما" يتصدر استفتاء "الفجر" 16 يونيو كأفضل برنامج إذاعي في رمضان 2020

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:56 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تصدر برنامج "كأس انرجي للدراما" استفتاء "الفجر الفني"، اليوم الموافق الثلاثاء 16 يونيو، ضمن قائمة أفضل برنامج إذاعة خلال شهر رمضان.

وحصد برنامج "كأس انرجي للدراما"، على 6534صوت مايعادل 30,2% ويليه برنامج مش رمضان

ولا يزال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط

أضغط هنا
اhttps://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828

فكرة برنامج"كأس انرجي للدراما":


مناقشة أحداث المسلسلات بطريقة مختلفة، بالإضافة إلى مسابقة بين مسلسلات رمضان على مدار الشهر كامل ويكون التصويت من خلال صفحات الراديو على مواقع التواصل المختلفة، أيضا يتم التصويت من خلال الرسائل و ذلك حتى نحصل على أفضل مسلسل فى رمضان حسب اختيار الجمهور

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