بيان هام من الأرصاد بشأن طقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، خلال بيان نشرته، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2020، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.





طقس الثلاثاء نهارًا

- شبورة خفيفة صباحًا، وطقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.





- طقس حار على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.





- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





طقس الثلاثاء ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.





- طقس لطيف على السواحل الشمالية.





- طقس لطيف على شمال الصعيد.





- طقس معتدل على جنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، كما تنشط على أقصى الغرب مثيرة للرمال والأتربة.





الوصف الفني لخرائط الطقس

- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى.





وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، الإثنين، عن طقس اليوم الثلاثاء، حيث تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي، محذره المواطنين من الخروج وقت الظهيرة.





وأكدت الهيئة في بيان لها، أن البلاد سوف تشهد طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما سوف تشهد طقس حار على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.





أوضحت الهيئة، أنه سوف يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فيما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.





وكشفت الهيئة عن ظواهر الجوية الثلاثاء، والتي تتمثل في شبورة خفيفة صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، المصحوبة بالرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى، نشطة على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.





وبالنسبة لحالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية شرقية إلى شمالية غربية وعلى الأحمر شمالية غربية.



