عمرو أديب يتصدر استفتاء "الفجر" تليه لميس الحديدي

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:47 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
قررت إدارة تحرير بوابة "الفجر" غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.

وتصدر برنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب، استفتاء "الفجر الفني" قائمة أفضل برنامج، اليوم الثلاثاء 16 يونيو.




وجاء "الحكاية" في المركز الأول، حيث حصد على 12234صوت مايعادل41,45 %، وبهذا يكون عمرو أديب تفوق على زوجته لميس الحديدي، التى احتل برنامجها المركز الثاني بنسبة 34,1%



ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828

أخبار تهمك

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

"التموين" تستعد لطرح الكمامات القماشية على البطاقات

منذ ساعتين و 54 دقيقة

"كورونا هيبقى زي الأنفلوزنا".. استشاري أمراض رئة يفجر مفاجأة (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يصدم الزمالك ويحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى منصور يطلق تصريحًا ناريًا ضد الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يتراجع عن تهديد قناتي الأهلي والزمالك بسحب الترخيص

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - صالح جمعة وكهربا يستفزان جماهير الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

"موليكا" يهدي الأهلي صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد كيف سيكون تشكيل الأهلي في وجود «طاهر محمد طاهر»؟

منذ ساعتين و 7 دقيقة

أول تعليق من "المعلمين" على اعتذار المدرسين عن المشاركة في الثانوية العامة

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:56 م

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

10:53 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

09:23 م

الأهلي يصدم الزمالك ويحصل على توقيع نجم منتخب مصر

08:27 م

"التموين" تستعد لطرح الكمامات القماشية على البطاقات

10:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟