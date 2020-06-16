المخرج محمد سامي: محمد رمضان الأنسب لتقديم شخصية أحمد زكي.. ووحيد حامد الأقدر على كتابة المسلسل

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:54 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
تحدث المخرج محمد سامي، عن تجسيد محمد رمضام لشخصية أحمد زكي قائلًا إنه شاهد الفنان محمد رمضان أثناء تقليده للنجم الراحل أحمد زكي واقترح عليه فكرة تجسيده مسلسلًا عن حياة الراحبل أحمد زكي، فعبر رمضان عن تمنيه لذلك.

وتابع محمد سامي من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على قناة "التاسعة" أنه تحدث مع الكاتب وحيدحامد ولكنه أخبره بانشغاله في كتابة مسلسل "الجماعة" الجزء الثالث.

وأضاف أنه بعد علمه بإنشغال وحيد حامد انتهت بالنسبة له فكرة عمل مسلسل يجسد شخصية أحمد زكي لأنه يرى أن وحيد حامد هو الوحيد الذي يمكن أن يكتب قصة الفنان أحمد زكي ومحمد رمضان هو الوحيد الذي يمكنه تجسيد دور أحمد زكي فكل شخص يصلح في موضعه.

وقال أن الكاتب وحيد حامد منشغل في هذا الوقت بكتابة مسلسل "الجماعة" الجزء الثالث ويرفض العمل في مسلسلين في نفس الوقت.


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