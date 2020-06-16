وزير الري السوداني: اليوم مفاوضات حاسمة بشأن سد النهضة

قال وزير الري السوداني، ياسر عباس، إن هناك مفاوضات حاسمة سوف تعقد اليوم الثلاثاء، بين مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن سد النهضة.

وأضاف "عباس"، في تصريحات نقلتها قناة العربية في خبر عاجل، أن مصر تطالب إثيوبيا باتفاق ملزم يكون برعاية أممية.

وفي وقت سابق، كشف المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري المصرية، عن تفاصيل اقتراح وصفه بـ"المثير للقلق" تقدمت أديس أبابا في مفاوضات سد النهضة التي تمت اليوم السبت، بين وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا.





وقال "السباعي"، في بيان له، عقب انتهاء المفاوضات، إن مصر أبدت مرونة، ووافقت على ورقة سودانية أساسا للتفاوض، إلا أن إثيوبيا طرحت يوم الخميس الماضي، اقتراحا مثير للقلق رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة وذلك لكونه اقتراح مخل من الناحيتين الفنية والقانونية.





وأضاف المتحدث الرسمي أن هذا المقترح الإثيوبي، الذي رفضته كل من مصر والسودان، يؤكد مجدداً على أن إثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة ويكشف عن نيتها لإطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون أية ضوابط ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب التي تشاركها في هذه الموارد المائية الدولية.





وكشف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري عن بعض أوجه العوار في هذا الطرح الإثيوبي الأخير، ومنها ما يلي:

أولاً: في الوقت الذي تسعى فيه مصر والسودان للتوصل لوثيقة قانونية ملزمة تنظم ملء وتشغيل سد النهضة وتحفظ حقوق الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تأمل في أن يتم التوقيع على ورقة غير ملزمة تقوم بموجبها دولتي المصب بالتخلي عن حقوقهما المائية والاعتراف لإثيوبيا بحق غير مشروط في استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادي وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤيتها المنفردة.





ثانيا: إن الطرح الإثيوبي يهدف إلى إهدار كافة الاتفاقات والتفاهمات التي توصلت إليها الدول الثلاث خلال المفاوضات الممتدة لما يقرب من عقد كامل، بما في ذلك الاتفاقات التي خلصت إليها جولات المفاوضات التي أجريت مؤخراً بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي.





ثالثاً: إن الورقة الإثيوبية لا تقدم أي ضمانات تؤمن دولتي المصب في فترات الجفاف والجفاف الممتد ولا توفر أي حماية لهما من الآثار والأضرار الجسيمة التي قد تترتب على ملء وتشغل سد النهضة.





رابعاً: تنص الورقة الإثيوبية على حق أثيوبيا المطلق في تغيير وتعديل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي على ضوء معدلات توليد الكهرباء من السد ولتلبية احتياجاتها المائية، دون حتى الالتفات إلى مصالح دولتي المصب أو أخذها في الاعتبار.



