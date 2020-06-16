أسامة الهندي يتصدر استفتاء الفجر اليوم كأفضل مؤلف موسيقي تصويرية عن مسلسل "لعبة النسيان"

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:37 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
مازال التصويت مرتفعًا للمؤلف الموسيقي أسامة الهندي، في استفتاء "الفجر الفني"، بعد قيامه بتأليف الموسيقى الخاصة بمسلسل "لعبة النسيان" للفنانة دينا الشربيني، حيث حصل أسامة الهندي على 24251 صوتًا، بنسبة 23,44%، اليوم الثلاثاء 16 يونيو، ويليه هشام خرما عن مسلسل "النهاية".

قصة مسلسل "لعبة النسيان"

ينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان".

فريق عمل "لعبة النسيان"

مسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان.

أخبار تهمك

"موليكا" يهدي الأهلي صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يتراجع عن تهديد قناتي الأهلي والزمالك بسحب الترخيص

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من "المعلمين" على اعتذار المدرسين عن المشاركة في الثانوية العامة

منذ يوم

"التموين" تستعد لطرح الكمامات القماشية على البطاقات

منذ ساعتين و 54 دقيقة

مرتضى منصور يطلق تصريحًا ناريًا ضد الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد كيف سيكون تشكيل الأهلي في وجود «طاهر محمد طاهر»؟

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - صالح جمعة وكهربا يستفزان جماهير الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

"كورونا هيبقى زي الأنفلوزنا".. استشاري أمراض رئة يفجر مفاجأة (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يصدم الزمالك ويحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:56 م

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

10:53 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

09:23 م

الأهلي يصدم الزمالك ويحصل على توقيع نجم منتخب مصر

08:27 م

"التموين" تستعد لطرح الكمامات القماشية على البطاقات

10:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟