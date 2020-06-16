شريف منير يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:44 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
حرص النجم شريف منير علي تهنئة النجم الرياضي محمد صلاح ، وذلك عن طريق نشر صورة تيشرت باللون الأحمر مكتوب ععليه اسم فخر العرب محمد صلاح ، عير صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلق شريف علي الصورة قائلا : "كل سنة وأنت طيب يا صلاح".

يذكر أن صلاح وُلد في قرية نجريج، التابعة لمركز بسيون في محافظة الغربية في يوم 15 يونيو من العام 1992، وبدأ صلاح مسيرته كلاعب كرة قدم في أحد أندية مدينة طنطا، قبل أن ينتقل منه لنادي المقاولون العرب.

ولفت أنظار مسئولي تشيلسي، الذي انتقل إليه عام 2015، قبل أن يتركه نحو فيورنتينا الإيطالي، ومنه لنادي روما.

وعاد صلاح عام 2018 لإنجلترا مرة أخرى من بوابة ليفربول، الذي حقق معه عدة نجاحات فردية وجماعية، أبرزها حصوله على لقب دوري أبطال أوروبا عام 2019، ولقب هداف الدوري الإنجليزي موسمين متتاليين.

ويستعد صلاح لمواجهة نادي إيفرتون في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل الموافق 22 يونيو.

أخبار تهمك

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من "المعلمين" على اعتذار المدرسين عن المشاركة في الثانوية العامة

منذ يوم

مرتضى منصور يطلق تصريحًا ناريًا ضد الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يصدم الزمالك ويحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

"كورونا هيبقى زي الأنفلوزنا".. استشاري أمراض رئة يفجر مفاجأة (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد كيف سيكون تشكيل الأهلي في وجود «طاهر محمد طاهر»؟

منذ ساعتين و 7 دقيقة

"التموين" تستعد لطرح الكمامات القماشية على البطاقات

منذ ساعتين و 54 دقيقة

"موليكا" يهدي الأهلي صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - صالح جمعة وكهربا يستفزان جماهير الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يتراجع عن تهديد قناتي الأهلي والزمالك بسحب الترخيص

منذ حوالي 5 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:56 م

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

10:53 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

09:23 م

الأهلي يصدم الزمالك ويحصل على توقيع نجم منتخب مصر

08:27 م

"التموين" تستعد لطرح الكمامات القماشية على البطاقات

10:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟