شريف منير يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده





ولفت أنظار مسئولي تشيلسي، الذي انتقل إليه عام 2015، قبل أن يتركه نحو فيورنتينا الإيطالي، ومنه لنادي روما.



وعاد صلاح عام 2018 لإنجلترا مرة أخرى من بوابة ليفربول، الذي حقق معه عدة نجاحات فردية وجماعية، أبرزها حصوله على لقب دوري أبطال أوروبا عام 2019، ولقب هداف الدوري الإنجليزي موسمين متتاليين.



ويستعد صلاح لمواجهة نادي إيفرتون في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل الموافق 22 يونيو.



حرص النجم شريف منير علي تهنئة النجم الرياضي محمد صلاح ، وذلك عن طريق نشر صورة تيشرت باللون الأحمر مكتوب ععليه اسم فخر العرب محمد صلاح ، عير صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".وعلق شريف علي الصورة قائلا : "كل سنة وأنت طيب يا صلاح".يذكر أن صلاح وُلد في قرية نجريج، التابعة لمركز بسيون في محافظة الغربية في يوم 15 يونيو من العام 1992، وبدأ صلاح مسيرته كلاعب كرة قدم في أحد أندية مدينة طنطا، قبل أن ينتقل منه لنادي المقاولون العرب.