عادل حمودة: رؤساء أمريكا لا يصلحون لمناصبهم

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن رؤساء الولايات لمتحدة الأمريكية لا يصلحون لهذا المنصب، موضحًا أن الرئيس الحالي دونالد ترامب، لديه العديد من الفضائح مثل قضايا تحرش وتهرب من الضرائب، فضلًا عن الإحساس بالطائفية الشديد.





وأضاف "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج " من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الاثنين أن الرئيس الأمريكي الأسبق ليندون جونسون كان يتعمد بشكل واضح إطلاق النكات القبيحة والجنسية في حضرة النساء، وعندما قام خضع لعملية "المرارة "خلع" ملابسه أمام الصحفيين والمصورين.





وأضاف رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، أن الرئيس الأمريكي الأسبق هاري ترومان كان صاحب محلات "خردوات"، بينما الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون كان يشبه أعضاء المافيا، معلقا: "الرؤساء الأمريكان ليس لديهم الجودة العالية".





كانت قد اندلعت مظاهرات احتجاج في أنحاء أمريكا عقب وفاة المواطن الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد 46 عاما بولاية مينسوتا على يد ضابط شرطة.

وطرح ضابط شرطة، فلويد أرضا وضغط بركبته على رقبته لمدة تسع دقائق ما تسبب في وفاته. وتم القبض على أربعة رجال شرطة، ويواجه أحدهم اتهامات بالقتل، والآخرين بالمساعدة والتحريض.

وشهدت شوارع بعض المدن، وبينها واشنطن، أعمال عنف وفوضى مطلع الأسبوع الماضي وأوائل الأسبوع الجاري.

وأصبحت العاصمة الأمريكية نقطة مركزية للتظاهرات ويرجع ذلك في جزء منه إلى أن الغضب موجه إلى الرئيس دونالد ترامب الذي اتخذ نهجا صارما تجاه المظاهرات باستخدام القوات الاتحادية لتفريق المتظاهرين السلميين أمام البيت الأبيض يوم الاثنين الماضي.

وأعربت عمدة واشنطن موريل باوزر عن دعمها للاحتجاجات علنا، وأطلقت على المنطقة التي شهدت حملة الشرطة يوم الاثنين الماضي "بلاك لايفز ماتر بلازا"، فيما ينظر إليه باعتباره تحديا للرئيس وجهوده لاستخدام القوات الاتحادية مرارا في المنطقة.

وفي سياق آخر، تم اتهام ضابطي شرطة في بوفالو غربي ولاية نيويورك بالاعتداء، بعدما طرحا رجلا 75 عاما أرضا،مما أدى إلى نقله إلى المستشفى. والتقط صحفي محلي الواقعة بالكاميرا، ولاقى مقطع الفيديو انتشارا واسعا، وسط غضب السكان.