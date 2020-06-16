سيتين: جريزمان لاعب مهم للغاية لهذا النادي









تحدث الإسباني كيكي سيتين، المدير الفني لنادي برشلونة، عن دور الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب الفريق، ضمن صفوف البلوجرانا.





وتلقى جريزمان انتقادات عديدة، عقب العودة من فترة التوقف، أمام ريال مايوركا، بسبب مستواه المتواضع.





ويستعد لبرشلونة لمواجهة ليجانيس، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وتحدث سيتين في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، قائلا: "جريزمان لا جدال عليه، لقد لعب كل مباراة تقريبًا".





وتابع:" صحيح أن هناك الآن المزيد من اللاعبين والمزيد من الدقائق للتوزيع بينهم، كل اللاعبون مختلفون وسنرى كيف تتطور البطولة واحتياجاتنا".



