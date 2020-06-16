عاجل- وكيل جيرالدو يحسم الجدل حول مستقبله مع الأهلي ويكشف حقيقه رحيله

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:32 ص
جيرالدو
جيرالدو
علي نبوي


كشف هشام بن صالح وكيل أعمال الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة رحيله عن النادي الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

بن صالح قال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"حتى هذه اللحظة جيرالدو متواجد داخل النادي الأهلي، ويشعر بالراحة في النادي الأحمر".

وأضاف :"لم نتلقى أي عرض لرحيل اللاعب وهو باق في النادي، وعقده مع النادي الأحمر لمدة 4 مواسم ونصف".

وزاد :"جيرالدو مستتمر مع النادي الأهلي، ولم يتلقى أي عرض، وام يتردد كلام جرايد وإعلام".

وواصل :"في حال تلقي أي عرض رسمي سأقوم بدراسته مع النادي الأهلي".

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