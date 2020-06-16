محمد رمضان يتصدر استفتاء "الفجر الفني" اليوم كأفضل ممثل في رمضان 2020

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:38 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي


تصدر الفنان محمد رمضان، استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثل عن دوره في مسلسل "البرنس" اليوم الثلاثاء 16 يونيو.

وحصل محمد رمضان على 1060325صوتًا، بنسبة 46.25%، ومن المقرر إعلان نتيجة الاستفتاء النهاية خلال الأيام المقبلة.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.





مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

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