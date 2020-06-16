نيللي كريم تتصدر استفتاء 'الفجر الفني'- 16 يونيو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:21 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
تصدرت الفنانة نيللي كريم على الفنانة انتصار في استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثلة كوميدية في 2020، اليوم الموافق الثلاثاء 16 يونيو.

وجاءت نيللى كريم في المركز الأول، حيث حصدت 28579 صوت، مايعادل36.18%، فيما جاءت انتصار في المركز الثاني.

ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=825

يذكر أن نيللى كريم خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب، ودنيا ماهر، وعدد آخر من الفنانين.

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