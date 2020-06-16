محمد رمضان يحتفل بوصول "إنساي" لأكثر من 250 مليون مشاهدة (ڤيديو)

احتفل الفنان محمد رمضان، بنجاح أغنيته الشهيرة "إنساي" والتي شاركه الغناء من خلالها الفنان المغربي سعد لمجرد، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" .حيث نشر كوبليه الأغنية وعلق قائلا : إنساي مع أخويا سعيد لمجرد تتخطي 250 مليون مشاهدة .وفي سياق آخر، خاض محمد رمضان السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركته في مسلسل "البرنس"،وهو من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.