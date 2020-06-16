سنيرجي تتصدر استفتاء "الفجر الفني"- 16 يونيو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:22 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
حصدت شركة "سنيرجي" على نسبة مرتفعة من الاصوات في استفتاء "الفجر الفني" كأفضل شركة إنتاج في دراما رمضان لعام 2020 اليوم الثلاثلء 16 يونيو.

وحصلت "سنيرجي" على 33566صوتًا، بنسبة 54,37%، ويليها شركة Mbr.

وقامت شركة "سنيرجي" لصاحبها المنتج تامر مرسي بإنتاج العديد من المسلسلات في سباق دراما رمضان 2020، والتي حققت نجاحاً كبيرًا وأشاد الجمهور بها ومنها الاختيار، النهاية، الفتوة، البرنس، فلانتينو، فرصة ثانية، ونحب تاني ليه، عمر ودياب، رجالة البيت، ليالينا 80، 100 وش.

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