فيرمينو يكشف عن موقفه من عودة كوتينيو إلى ليفربول

















انشترت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى احتمالية عودة البرازيلي فيلبي كوتينيو نجم برشلونة والمعار إلى صفوف نادي بايرن ميونخ مرة أخرى إلى برشلونة.









وكشفت التقارير الصحفية أن كوتينيو تواصل مع يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول ليطلب منه أن يعود إلى الفريق مرة أخرى.









وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن البرازيلي روبيرتو فيرمينو مهاجم نادي ليفربول أوضح بشكل غير مباشر ترحيبه بفكرة عودة كوتينيو إلى الريدز مرة أخرى.









وأشارت الصحيفة إلى أن فيرمينو قام بتسجيل إعجابه بإحدى الأخبار المنشترة عبر مواقع التواصل الإجتماعي التي تشير إلى احتمالية عودة كوتينيو إلى ليفربول عبر مواقع التواصل الإجتماعي.







